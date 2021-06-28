Испанцы в огненном поединке одолели хорватов и вышли в 1/4 Евро-2020 (видеообзор матча)

Только что в Копенгагене завершился самый невероятной матч этого турнира. И испанцы в нём с боями в овертайме вырвали победу у хорватов со счётом 5:3 (результат основного времени - 3:3).

Первый гол в матче забили балканцы, но не своими ногами. Этот гол стал настоящим мемом, а соорудили его Педри и Симон. Правда, ещё до перерыва испанцы усилиями Сарабии восстановили на табло арены в столице Дании паритет.

После возвращения команд на поле казалось, что вот-вот матч можно заканчивать - Аспиликуэта и Ферран Торрес забили свои мяча, а несколько моментов "Фурия Роха" ещё попросту растранжирила.

Однако хорваты поймали свой шанс и после невероятной суматохи в чужой вратарской таки запихали мяч в сетку. Арбитру пришлось использовать систему, фиксирующую то, что мяч пересёк линию ворот. Ну а в самой концовке игры, уже в компенсированное турецким арбитром Джюнейтом Чакыром время, Оршич забил головой и сделал счёт 3:3.

Овертаймы активнее начали хорваты, но свои моменты они не использовали. Испанцы же - вполне. Альваро Мората и Микель Оярсабль установили счёт 5:3.

Подробный видеообзор матча:

Видеообзор матча будет добавлен позже. В 1/4 турнира испанцы в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" встретятся с победителем пары Франция - Швейцария. За этим поединком на нашем сайте также можно следить онлайн.