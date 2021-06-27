Франция - Швейцария: онлайн матча Чемпионата Европы

Вторым матчем понедельника, 28 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Францией и Швейцарией. Начало - в 22:00, а место проведения - "Национальный" стадион в Бухаресте, где 2 свои матча сыграла и сборная Украины. Более того - наша главная команда в столице Румынии находится и по сей день. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию матча, который обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапаллини.

Франция -:- Швейцария

(начало в 22:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров является сборная Франции. Перевес чемпионов мира колоссален, однако швейцарцам, несмотря на нелюбовь к ним со стороны многих украинских болельщиков за техническое поражение в Лиге Наций, также имеют чем удивить.

"Телегарф" напоминает, что победитель данной пары в 1/4 финала сыграет против победителя встречи между Хорватией и Испанией.