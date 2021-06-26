Франция - Швейцария: букмекеры оценили вероятность вылета чемпионов мира с Евро-2020

28 июня действующие чемпионы мира французы сыграют в Бухаресте матч 1/8 финала Евро-2020 с командой Швейцарии. Накануне встречи букмекеры определили шансы команд.

Специалисты не верят в скорый вылет Франции, которая является одним из фаворитом чемпионата Европы. На успех "Трехцветных" в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,57, триумф "гостей" будет чудом - 7,40, как и ничья - 4,00. Успех швейцарцев любым способом оценивается в 4,30, а выход Франции в четвертьфинал - в 1,12.

Прогноз букмекеров на матч Франция - Швейцария (данные за 26 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Франции 1,57 - ничья 3,96 - победа команды Швейцарии 7,40)

Фаворит: ( 1,59 - 4,00 - 6.80)

William Hill: (1,53 - 3,90 - 7,00)

Напомним, сборная Франции выиграла группу смерти на ЧЕ, а в последнем матче групповой стадии "Синие" дали бой Португалии. Швейцарцы, в свою очередь, заняли третью позицию в группе А. В последнем матче подопечные Владимира Петковича устроили хит-парад красивых голов с Турцией.

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