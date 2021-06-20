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Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)

Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)
21:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

В воскресенье, 20 июня, состоялись решающие матчи Евро-2020 в группе А, в частности, Швейцария играла с Турцией. Встреча состоялась в Баку на "Олимпийском" стадионе и завершилась уверенной победой швейцарцев со счетом 3:1.

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Победу "хозяевам" принесли точные выстрелы Хариса Сеферовича и Джердана Шакири, при чем первый гол полузащитника "Ливерпуля" вышел на загляденье. Турки, в свою очередь, ответили красивым голом в исполнении Ирфана Джана Кахведжи.

Швейцария 3:1 Турция

Голы: Сеферович 6', Шакири 26', 68' - Кахведжи 62'

Турнирное положение команд:

Этот результат оставил швейцарцев на третьей позиции, которая впрочем еще может позволить команде Петковича выйти в плей-офф (На Евро-2020 4 из 6 команд, занявших третье место в группе, попадают в плей-офф,- прим. ред.). Италия и Уэльс завоевали прямые путевки в плей-офф, а Турция бесславно покидает турнир. 

Примечательно , что Шакири стал автором лучшего гола Евро-2016.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,495

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Сборная Швейцарии, Футбол, Сборная Турции, Евро-2020.
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