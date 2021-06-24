Португальцы и французы расписали результативную ничью на Евро-2020 (обзор матча)

Ожидания большинства любителей футбола вполне оправдал матч между сборными Португалии и Франции в рамках Евро-2020.

В Будапеште на Арене имени Ференца Пушкаша дублями отличились двое экс-игроков мадридского "Реала" - в первом тайме Криштиану Роналду и Карим Бензема (который последний раз забивал за "трёхцветных" в далёком 2015-м) отличились с пенальти, а во втором на гол Бензема с игры португалец ответил ещё одним точным ударом с одиннадцатиметрового. Итоговый счёт - 2:2.

Отметим, что параллельный поединок квартета, в котором встречались немцы и венгры, закончился с тем же счётом. Франция заняла в группе первое место, Германия - второе, Португалия - третье и проходное, а Венгрия - последнее.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины в 1/8 турнира в Глазго сыграет против Швеции.