Скачать
Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
Швеция обыграла Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020: видеообзор матча
Швеция обыграла Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020: видеообзор матча
Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией
Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией
Украина вышла в плей-офф Евро-2020
Украина вышла в плей-офф Евро-2020

Португальцы и французы расписали результативную ничью на Евро-2020 (обзор матча)

Португальцы и французы расписали результативную ничью на Евро-2020 (обзор матча)
00:07 Сегодня Телеграф Твиттер Squarka Football

Ожидания большинства любителей футбола вполне оправдал матч между сборными Португалии и Франции в рамках Евро-2020.

В Будапеште на Арене имени Ференца Пушкаша дублями отличились двое экс-игроков мадридского "Реала" - в первом тайме Криштиану Роналду и Карим Бензема (который последний раз забивал за "трёхцветных" в далёком 2015-м) отличились с пенальти, а во втором на гол Бензема с игры португалец ответил ещё одним точным ударом с одиннадцатиметрового. Итоговый счёт - 2:2.

Отметим, что параллельный поединок квартета, в котором встречались немцы и венгры, закончился с тем же счётом. Франция заняла в группе первое место, Германия - второе, Португалия - третье и проходное, а Венгрия - последнее.  

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины в 1/8 турнира в Глазго сыграет против Швеции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 240

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Евро-2020, Карим Бензема.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина вышла в плей-офф Евро-2020
02 С кем сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: два сценария
03 Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
04 "Забыл кепку надеть": вратарь пропустил комичный автогол из-за солнца на Евро-2020 (видео)
05 Швеция обыграла Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь