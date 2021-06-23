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Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией

Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией
23:54 Ср, 23 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter EURO2020

В среду, 23 июня, сборная Германии в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы принимала команду Венгрии. Встреча состоялась в Мюнхене на одноименной арене и завершилась со счетом 2:2.

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Уже в начале первого тайма гости шокировали "Бундестим". На 11-й минуте Адам Солои прекрасным ударом головой в падении вывел свою команду вперед. Немцы в первой половине встречи смотрелись безвольно, а вот венгры после того, как пошел ливень, устроили настоящую бомбардировку ворот Нойера дальними ударами. В середине второго тайма Германия отыгралась усилиями Кая Хаверца, однако спустя две минуты пропустила - отличился Ондраш Шефер. От провала немцев спас Леон Горецка, забивший в концовке поединка.

Германия 2:2 Венгрия

Голы: Хаверц 66', Горецка 84' - Солои 11', Шефер 68'

Видео гола Солои и лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Хаверца:

Видео гола Шефера:

Видео гола Горецка:

Полный видеообзор поединка будет доступен позднее.

Этот результат оставил венгров за бортом Евро-2020, а вот три остальные команды в "группе смерти" шагают в плей-офф.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Германии, Сборная Венгрии, Футбол, Евро-2020.
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