Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией

В среду, 23 июня, сборная Германии в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы принимала команду Венгрии. Встреча состоялась в Мюнхене на одноименной арене и завершилась со счетом 2:2.
Уже в начале первого тайма гости шокировали "Бундестим". На 11-й минуте Адам Солои прекрасным ударом головой в падении вывел свою команду вперед. Немцы в первой половине встречи смотрелись безвольно, а вот венгры после того, как пошел ливень, устроили настоящую бомбардировку ворот Нойера дальними ударами. В середине второго тайма Германия отыгралась усилиями Кая Хаверца, однако спустя две минуты пропустила - отличился Ондраш Шефер. От провала немцев спас Леон Горецка, забивший в концовке поединка.
Германия 2:2 Венгрия
Голы: Хаверц 66', Горецка 84' - Солои 11', Шефер 68'
Видео гола Солои и лучшие моменты 1-го тайма:
Видео гола Хаверца:
Видео гола Шефера:
Видео гола Горецка:
GORETZKA! He levels it for Germany.
____________#GERHUN pic.twitter.com/MSjB3A6ciX
— Prime. (@TrashTalkMVP) June 23, 2021
Полный видеообзор поединка будет доступен позднее.
Этот результат оставил венгров за бортом Евро-2020, а вот три остальные команды в "группе смерти" шагают в плей-офф.
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