Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией

В среду, 23 июня, сборная Германии в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы принимала команду Венгрии. Встреча состоялась в Мюнхене на одноименной арене и завершилась со счетом 2:2.

Уже в начале первого тайма гости шокировали "Бундестим". На 11-й минуте Адам Солои прекрасным ударом головой в падении вывел свою команду вперед. Немцы в первой половине встречи смотрелись безвольно, а вот венгры после того, как пошел ливень, устроили настоящую бомбардировку ворот Нойера дальними ударами. В середине второго тайма Германия отыгралась усилиями Кая Хаверца, однако спустя две минуты пропустила - отличился Ондраш Шефер. От провала немцев спас Леон Горецка, забивший в концовке поединка.

Германия 2:2 Венгрия

Голы: Хаверц 66', Горецка 84' - Солои 11', Шефер 68'

