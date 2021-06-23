Швеция обыграла Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020: видеообзор матча

В среду, 23 июня, состоялись заключительные матчи групповой стадии Евро-2020 в квартете Е, в частности, Швеция сыграла с Польшей. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименной арене и завершилась со счетом 3:2 в пользу скандинавов. Этот результат, а также разгром от испанцев в параллельном матче вывел Украину в плей-офф чемпионата Европы.

Уже в дебюте первого тайма Эмиль Форсберг огорчил поляков после провала в обороне последних. "Гости" могли практически сразу отыграться, но Роберт Левандовски невообразимым образом дважды попал в перекладину в одной атаке. В начале второго тайма команды обменялись голами - Форсберг идеально пробил в нижний угол, а Левандовски - в верхний. Под занавес второго тайма Роберт оформил дубль, но последнее слово оказалось за "Желто-синими" - Виктор Классон принес шведам первое место в квартете Е.

Напомним, на ЧЕ-2020 шведы обыграли словаков и сыграли вничью с испанцами, а поляки уступили Словакии и сыграли вничью с Испанией. Таким образом, Швеция и Испания шагают в раунд плей-офф с первого и второго места соответственно, Словакия - третья, а поляки - последние.

Турнирное положение команд:

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