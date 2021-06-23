Определился соперник сборной Украины в 1/8 Евро-2020

По окончании матча между Португалией и Францией стал известен соперник сборной Украины в 1/8 Евро-2020, куда наша сборная попала сегодня после игр Швеция - Польша (в первую очередь) и Испания - Словакия. Этим соперников стала сборная Швеции.

"Жёлто-синее дерби" состоится в столице Шотландии Глазго в следующий вторник, 29 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Номинальными хозяевами встречи выступят скандинавы, выигравшие свою группу с отрывом в 2 очка от "Фурии Рохи".

Наше самое памятное противостояние со шведами ранее - победа 2:1 на домашнем Евро-2012, в нашем первом поединке на континентальных первенствах. До недавней победы над Северной Македонией это была единственная победа украинцев на чемпионатах Европы.

"Телеграф" напоминает, что выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов.