Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)

Сборная Украины сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020. Сине-желтые получили такую возможность после того, как шведы сенсационно обыграли поляков в третьем туре групповой стадии. Данный результат отправил поляков домой, а украинцев - в 1/8 финала. В сети вовсю радуются таким успехам команды Андрея Шевченко. Примечательно, что Австрия, обыграв Украину сыграет в 1/8 финала с Италией, а вот нашей команде, вероятнее всего, предстоит дуэль со шведами.

Україна виходить в одну восьму фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020. pic.twitter.com/ijZF32RJkl — Team Of Zina Portnova (@OfZina) June 23, 2021

"А где-то заплакал тренер сборной Австрии... Ему предстоит играть со сборной Италии", - шутит и политтехнолог Тарас Березовец.

Журналист Леонид Швец пошутил над украинской сборной, вспомнив слова тренера Андрея Шевченко об усталости игроков.

Киевский чиновник Олег Попенко назвал тренера Андрея Шевченко "гениальным стратегом", который смог прийти к успеху под прикрытием бездарной игры.

Блогер Михаил Голуб описал свои эмоции от прохода Украины в 1/8 финала смешным видео с собакой:

Тем временем актер Дмитрий Назаров в стихах высмеял провал России на Евро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

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