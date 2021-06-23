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Украина вышла в плей-офф Евро-2020

Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)

Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
22:26 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Сборная Украины сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020. Сине-желтые получили такую возможность после того, как шведы сенсационно обыграли поляков в третьем туре групповой стадии. Данный результат отправил поляков домой, а украинцев - в 1/8 финала. В сети вовсю радуются таким успехам команды Андрея Шевченко. Примечательно, что Австрия, обыграв Украину сыграет в 1/8 финала с Италией, а вот нашей команде, вероятнее всего, предстоит дуэль со шведами

Мемы на выход Украины в плей-офф Евро-2020

Мемы на выход Украины в плей-офф Евро-2020

Мемы на выход Украины в плей-офф Евро-2020

Мемы на выход Украины в плей-офф Евро-2020

Мемы на выход Украины в плей-офф Евро-2020

Мемы на выход Украины в плей-офф Евро-2020

Мемы на выход Украины в плей-офф Евро-2020

"А где-то заплакал тренер сборной Австрии... Ему предстоит играть со сборной Италии", - шутит и политтехнолог Тарас Березовец.

Журналист Леонид Швец пошутил над украинской сборной, вспомнив слова тренера Андрея Шевченко об усталости игроков

Киевский чиновник Олег Попенко назвал тренера Андрея Шевченко "гениальным стратегом", который смог прийти к успеху под прикрытием бездарной игры.

Блогер Михаил Голуб описал свои эмоции от прохода Украины в 1/8 финала смешным видео с собакой:

Тем временем актер Дмитрий Назаров в стихах высмеял провал России на Евро.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 87

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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