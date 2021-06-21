Скачать
Понедельник, 21.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Украина - Австрия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Украинцы и австрийцы устроили перекличку перед матчем Евро-2020 (видео)
Украинцы и австрийцы устроили перекличку перед матчем Евро-2020 (видео)
Влада Седан была готова провалить ВНО ради победы сборной Украины на Евро (видео)
Влада Седан была готова провалить ВНО ради победы сборной Украины на Евро (видео)
Словакия - Испания: букмекеры не дают шансов "хозяевам" на Евро-2020
Словакия - Испания: букмекеры не дают шансов "хозяевам" на Евро-2020

Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)

Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)
20:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграла с Австрией в рамках матча 3-го тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоялась в Бухаресте на "Арена Националэ" и завершилась со счетом 0:1 в пользу австрийцев.

Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)

"Сине-желтые" полностью провалили первый тайм. Уже на 21-й минуте поединка полузащитник Кристоф Баумгартнер, опередив Забарного, удачно замкнул навес Алабы с углового. Украинцы за первые 45 минут создали несколько полумоментов, однако больше запомнились провалами в обороне. Во втором тайме картина игры не изменилась, правда, австрийцы меньше угрожали воротам "хозяев". Финального штурма от подопечных Андрея Шевченко болельщики так и не дождались.

Украина 0:1 Австрия

Гол: Баумгартнер 21'

Видео гола Баумгартнера и лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре сборная Украины уступила Нидерландам, а во втором - обыграла Северную Македонию. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в турнирной таблице квартета С. В следующий раунд турнира из группы С напрямую в плей-офф ЧЕ шагают Нидерланды и Австрия, а Северная Македония досрочно вылетела уже после второго тура. Сборная Украины еще может попасть в четверку лучших команд, занявших третье место, однако такая ситуация возможна только при определенных раскладах в других группах. Групповая стадия Евро-2020 завершится в среду, 23 июня.

Турнирное положение команд в группе С:

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 157

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игра в поддавки: почему Австрии невыгодно побеждать Украину на Евро-2020
02 Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)
03 Шевченко забил гол с отрицательного угла (видео)
04 На кого попадёт Украина в случае выхода из группы Евро-2020
05 Ломаченко - Накатани: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь