Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)

В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграла с Австрией в рамках матча 3-го тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоялась в Бухаресте на "Арена Националэ" и завершилась со счетом 0:1 в пользу австрийцев.

"Сине-желтые" полностью провалили первый тайм. Уже на 21-й минуте поединка полузащитник Кристоф Баумгартнер, опередив Забарного, удачно замкнул навес Алабы с углового. Украинцы за первые 45 минут создали несколько полумоментов, однако больше запомнились провалами в обороне. Во втором тайме картина игры не изменилась, правда, австрийцы меньше угрожали воротам "хозяев". Финального штурма от подопечных Андрея Шевченко болельщики так и не дождались.

Украина 0:1 Австрия

Гол: Баумгартнер 21'

Видео гола Баумгартнера и лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре сборная Украины уступила Нидерландам, а во втором - обыграла Северную Македонию. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в турнирной таблице квартета С. В следующий раунд турнира из группы С напрямую в плей-офф ЧЕ шагают Нидерланды и Австрия, а Северная Македония досрочно вылетела уже после второго тура. Сборная Украины еще может попасть в четверку лучших команд, занявших третье место, однако такая ситуация возможна только при определенных раскладах в других группах. Групповая стадия Евро-2020 завершится в среду, 23 июня.

Турнирное положение команд в группе С:

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