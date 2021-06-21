Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)

Сборная Украины проиграла команде Австрии битву за второе место в группе С на чемпионате Европы. Главный тренер "Сине-желтых" Андрей Шевченко назвал причину поражения команды.

По словам "Шевы", сборной Украины не хватило физических сил, а причиной поражения стала усталость игроков.

"Игра была очень тяжелой. Команде было физически очень тяжело сегодня. Мы все время опаздывали, нас не хватало. Ребята выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел... Физически было очень тяжело. Мы сегодня опаздывали, проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались играть за счет структуры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости. Я считаю, что ошибки произошли из-за усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься - рано или поздно это приводит к ошибкам. Потеряли в середине простой мяч. Вместо того, чтобы просто отдать - мы теряем мяч, дальше угловой и пропускаем гол, нехорошо сыграв в обороне. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма", - рассказал Шевченко в комментарии для телеканалов "Футбол 1/2/3".

Комментарий Шевченко доступен на Youtube-канале ТК "Футбол 1/2/3" (26:03):

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