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С кем сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: два сценария

С кем сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: два сценария
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 23 июня, сборная Украины, не играя, получила место в плей-офф чемпионата Европы-2020

В среду также определится и соперник национальной команды в 1/8 финала. С большой долей вероятности "Желто-синие" сыграют в раунде плей-офф со шведами, которые сенсационно выиграли группу Е. Примечательно, что именно шведы помогли украинцам пробиться в 1/8 финала. В таком случае украинцы сыграют в Глазго во вторник, 29 июня.

Есть и второй сценарий, однако он маловероятен, ведь для его осуществления должны произойти невероятные вещи. К примеру, Португалия должна проиграть французам с разницей в четыре мяча и более, либо Германия крупно проиграет Венгрии. В таком случае украинцы выйдут на первую команду группы F и сыграют матч 1/8 финала в Бухаресте в понедельник, 28 июня.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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