С кем сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: два сценария

В среду, 23 июня, сборная Украины, не играя, получила место в плей-офф чемпионата Европы-2020.

В среду также определится и соперник национальной команды в 1/8 финала. С большой долей вероятности "Желто-синие" сыграют в раунде плей-офф со шведами, которые сенсационно выиграли группу Е. Примечательно, что именно шведы помогли украинцам пробиться в 1/8 финала. В таком случае украинцы сыграют в Глазго во вторник, 29 июня.

Есть и второй сценарий, однако он маловероятен, ведь для его осуществления должны произойти невероятные вещи. К примеру, Португалия должна проиграть французам с разницей в четыре мяча и более, либо Германия крупно проиграет Венгрии. В таком случае украинцы выйдут на первую команду группы F и сыграют матч 1/8 финала в Бухаресте в понедельник, 28 июня.

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