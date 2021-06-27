Хорватия - Испания: прямая трансляция матча Евро-2020

Первым матчем новой недели на Евро-2020 станет поединок между сборными Хорватии и Испании, который пройдёт в Копенгагене на стадионе "Паркен". Начало встречи - 19:00 по киевскому времени. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию игры, куда будут оперативно добавляться видео голов и лучших моментов. Обслужит противостояние турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

Хорватия -:- Испания

(начало в 19:00)

Фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Испании. Значительный плюс к их уверенности - коронавирус хорвата Ивана Перишича.

Победитель этой пары в 1/4 сыграет с победителем игры Франция - Швейцария. Сегодня на нашем сайте можно следить онлайн за матчами Нидерланды - Чехия, а также Бельгия - Португалия.