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Хорватия - Испания: прямая трансляция матча Евро-2020

Хорватия - Испания: прямая трансляция матча Евро-2020
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф http://zakon.pp.ua/

Первым матчем новой недели на Евро-2020 станет поединок между сборными Хорватии и Испании, который пройдёт в Копенгагене на стадионе "Паркен". Начало встречи - 19:00 по киевскому времени. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию игры, куда будут оперативно добавляться видео голов и лучших моментов. Обслужит противостояние турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром

                                                    Хорватия -:- Испания

                                                          (начало в 19:00)  

Фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Испании. Значительный плюс к их уверенности - коронавирус хорвата Ивана Перишича. 

Победитель этой пары в 1/4 сыграет с победителем игры Франция - Швейцария. Сегодня на нашем сайте можно следить онлайн за матчами Нидерланды - Чехия, а также Бельгия - Португалия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Испании, Сборная Хорватии, Евро-2020, Иван Перишич.
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