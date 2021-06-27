Франция - Швейцария: анонс матча Евро-2020

Завтра, 28 июня, состоится один из тех матчей 1/8 Евро-2020, где есть явный фаворит и не менее явный аутсайдер. Это игра Франция - Швейцария, которая пройдёт на "Национальном" стадионе в румынской столице Бухарест, не чужом городе для национальной сборной Украины. Начало - в 22:00.

Сложно сказать, что может помешать французам одержать победу в этом матче. Да, "Ле Блё" в группе выиграли лишь 1 матч (зато у немцев), но ведь швейцарцы в матче с единственным сильным соперником (Италией) влетели без малейших шансов.

Букмекеры считают, что у "нейтралов", так нелюбимых многим украинцам из-за нежелания побеждать честно (Лига Наций, привет), нет почти никаких шансов.

Прогноз автора: 4:0.

"Телеграф" напоминает, что за поединком Франция - Швейцария на нашем сайте можно следить онлайн. Победитель пары сыграет в 1/4 с победителем пары Хорватия - Испания, и этот матч в режиме онлайн на нашем сайте также будет доступен.