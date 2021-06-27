Хорватия - Испания: анонс суперматча Евро-2020

Года три назад эта вывеска была бы невероятно топовой. Сейчас - уже не так. Хорватия после феерического для себя Мундиаля нехило сдала. Ветераны моложе не становятся, а новые футболисты и близко не дотягивают к своему былому уровню. А накануне этого матча она ещё и понесла потерю Ивана Перишича, который заразился коронавирусом.

Дата поединка: 28 июня 2021-го года, начало в 19:00 по киевскому времени.

Испания не могла никак забить в двух первых матчах Евро, но в третьем туре её просто порвало. 5 мячей, которые залетели тогда, должны были равномерно распределиться и между играми со шведами и поляками. Надежда "Фурии Рохи" на то, что невезение (xG 5 в двух матчах, где испанцами забит лишь 1 гол) закончилось окончательно.

Фаворит матча по мнению букмекеров - команда Луиса Энрике. Однако хорваты всегда умели удивлять, и этот Чемпионат Европы вполне может не стать исключением из правила.

Прогноз автора - 1:3.

"Телеграф" напоминает, что за поединком между хорватами и испанцами на нашем сайте можно следить онлайн. Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем игры между французами и швейцарцами.