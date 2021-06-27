Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
В России во время матча умер подставной футболист
В России во время матча умер подставной футболист
Вратарь сборной Украины боится гнева журналистов за возможный провал со Швецией (видео)
Вратарь сборной Украины боится гнева журналистов за возможный провал со Швецией (видео)

Хорватия - Испания: анонс суперматча Евро-2020

Хорватия - Испания: анонс суперматча Евро-2020
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Sky Sports

Года три назад эта вывеска была бы невероятно топовой. Сейчас - уже не так. Хорватия после феерического для себя Мундиаля нехило сдала. Ветераны моложе не становятся, а новые футболисты и близко не дотягивают к своему былому уровню. А накануне этого матча она ещё и понесла потерю Ивана Перишича, который заразился коронавирусом.  

Дата поединка: 28 июня 2021-го года, начало в 19:00 по киевскому времени.

Испания не могла никак забить в двух первых матчах Евро, но в третьем туре её просто порвало. 5 мячей, которые залетели тогда, должны были равномерно распределиться и между играми со шведами и поляками. Надежда "Фурии Рохи" на то, что невезение (xG 5 в двух матчах, где испанцами забит лишь 1 гол) закончилось окончательно. 

Фаворит матча по мнению букмекеров - команда Луиса Энрике. Однако хорваты всегда умели удивлять, и этот Чемпионат Европы вполне может не стать исключением из правила.

Прогноз автора - 1:3. 

"Телеграф" напоминает, что за поединком между хорватами и испанцами на нашем сайте можно следить онлайн. Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем игры между французами и швейцарцами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 343

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Хорватии, Евро-2020, Иван Перишич, Луис Энрике.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко разобрался с Накатани (видео)
02 Ломаченко - Накатани: видео нокдауна и нокаута
03 "Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
04 Определился первый четвертьфиналист Евро-2020 (видео)
05 Основной форвард сборной Украины получил повреждение и тренировался индивидуально
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь