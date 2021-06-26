Хорватия - Испания: букмекеры оценили шансы команд в 1/8 финала Евро-2020

В понедельник, 28 июня, на Евро-2020 будут сыграны два матча 1/8 финала, в частности, Хорватия на стадионе "Паркен" в Копенгагене примет команду Испании. Накануне букмекеры оценили шансы команд на выход в следующий раунд турнира.

По мнению аналитиков, испанцы без проблем выйдут в четвертьфинал. На их успех в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,62, триумф "хозяев" оценивается в 6,80, а ничья котирует коэффициентом 3,85. Отметим, наиболее вероятным исходом встречи букмекеры Пари-Матч называют результат о:1 в пользу испанцев - коэффициент 5,90.

Прогноз букмекеров на матч Хорватия - Испания (данные за 26 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Хорватии 6,80 - ничья 3,85 - победа команды Испании 1,62)

Фаворит: ( 6,60 - 3,85 - 1.62)

William Hill: (6,50 - 3,70 - 1,60)

"Телеграф" напоминает, что хорваты только после победы над шотландцами сумели завоевать прямую путевку в плей-офф со второго места в группе D, испанцы, в свою очередь, в последнем матче групповой стадии покуражились над Словакией и вышли с группы Е со второй позиции.

Отметим, за календарем Евро-2020, результатами и видеообзорами всех матчей турнира можно следить у нас на сайте.