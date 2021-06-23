5:0 - Испания не оставила Словакии никаких шансов (обзор матча)

В одном из двух матчей, которые сегодня, 23 июня, вывели сборную Украины в плей-офф Евро-2020, стал поединок между Испанией и Словакией. Пиренейцы в этой игре не оставили своим соперникам никаких шансов, забив им за всё, нереализованное в двух первых турах в играх против Швеции и Польши.

Символично, что в этом поединке случилось целых 2 автогола - отличились со знаком минус вратарь Дубравка и полузащитник Куцка. Также голы "Фурии Рохи" на счету Ляпорта, Фернана Торреса и Сарабии. Словаки в этом матче не имели практически никаких шансов на гол.

"Телеграф" напоминает, что в параллельной игре Швеция обыграла Польшу и "вывела" Украину в 1/8 Чемпионата Европы.