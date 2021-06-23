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Среда, 23.06.2021
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5:0 - Испания не оставила Словакии никаких шансов (обзор матча)

5:0 - Испания не оставила Словакии никаких шансов (обзор матча)
21:03 Сегодня Телеграф Твиттер Евро-2020

В одном из двух матчей, которые сегодня, 23 июня, вывели сборную Украины в плей-офф Евро-2020, стал поединок между Испанией и Словакией. Пиренейцы в этой игре не оставили своим соперникам никаких шансов, забив им за всё, нереализованное в двух первых турах в играх против Швеции и Польши. 

Символично, что в этом поединке случилось целых 2 автогола - отличились со знаком минус вратарь Дубравка и полузащитник Куцка. Также голы "Фурии Рохи" на счету Ляпорта, Фернана Торреса и Сарабии. Словаки в этом матче не имели практически никаких шансов на гол.  

"Телеграф" напоминает, что в параллельной игре Швеция обыграла Польшу и "вывела" Украину в 1/8 Чемпионата Европы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Испании, Евро-2020, Севилья, Сборная Словакии.
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