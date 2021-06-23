Скачать
Среда, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Австрия: закулисье поражения на Евро-2020 (видео)
Украина - Австрия: закулисье поражения на Евро-2020 (видео)
Англия переиграла Чехию на Евро-2020 (видео)
Англия переиграла Чехию на Евро-2020 (видео)
Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали в деле о допинге
Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали в деле о допинге
Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза
Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза

Хорватия обыграла Шотландию на Евро-2020: вопрос Украины откладывается

Хорватия обыграла Шотландию на Евро-2020: вопрос Украины откладывается
00:05 Сегодня Телеграф Твиттер Евро-2020

В рамках третьего тура группы D Евро-2020 сборная Хорватии в Глазго со счётом 3:1 обыграла сборную Шотландии. Шотландцы начали матч активнее, но "клетчатые" забили первым же ударом - отличился Никола Влашич. Несмотря на это, ещё до перерыва скотты смогли отыграться благодаря точному дальнему удару Макгрегора, 

Во втором тайме обладатель Золотого мяча 2018 Лука Модрич положил шведой настоящий шедевр, а Иван Перишич ударом головой решил все вопрос. Балканцы выходят из группы со второго места, в то время как шотландцы в 11-й (!!!) раз подряд не проходят группой этап большого турнира. Чемпионатов мира или Европы, где бы они одолели этот барьер - не было вовсе.

Сборная Украины сегодня "не решила" свои вопросы. Завтра нам нужна победа одной из команд в противостоянии словаков и испанцев, а также невыигрыш Польши в игре против шведов. Или в другой группе - разгромное поражение португальцев от французов. 

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч Швеция - Польша.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 214

Все по теме:

Лука Модрич, Сборная Шотландии, Сборная Хорватии, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза
02 Полиция Бухареста не пропустила на матч Евро-2020 болельщиков с флагом "Крым - это Украина"
03 Португалия - Франция: где и когда смотреть матч Евро-2020
04 Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали в деле о допинге
05 Англия переиграла Чехию на Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь