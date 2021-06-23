Хорватия обыграла Шотландию на Евро-2020: вопрос Украины откладывается

В рамках третьего тура группы D Евро-2020 сборная Хорватии в Глазго со счётом 3:1 обыграла сборную Шотландии. Шотландцы начали матч активнее, но "клетчатые" забили первым же ударом - отличился Никола Влашич. Несмотря на это, ещё до перерыва скотты смогли отыграться благодаря точному дальнему удару Макгрегора,

Во втором тайме обладатель Золотого мяча 2018 Лука Модрич положил шведой настоящий шедевр, а Иван Перишич ударом головой решил все вопрос. Балканцы выходят из группы со второго места, в то время как шотландцы в 11-й (!!!) раз подряд не проходят группой этап большого турнира. Чемпионатов мира или Европы, где бы они одолели этот барьер - не было вовсе.

Сборная Украины сегодня "не решила" свои вопросы. Завтра нам нужна победа одной из команд в противостоянии словаков и испанцев, а также невыигрыш Польши в игре против шведов. Или в другой группе - разгромное поражение португальцев от французов.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч Швеция - Польша.