Швеция - Польша: где и когда смотреть матч Евро-2020

В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура чемпионата Европы Швеция - Польша. Игра пройдет на арене "Санкт-Петербург" и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Швеция - Польша покажет телеканал "Футбол 2". В сети прямая трансляция поединка будет доступна эксклюзивно на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно появятся видео голов и лучших моментов встречи.

Напомним, шведы, обыграв словаков, сенсационно лидируют в группе Е, а поляки, в свою очередь, набрали лишь одно очко, сыграв во втором туре вничью с испанцами. Таким образом, для продолжения борьбы в турнире Польше необходима только победа.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на матч Швеция - Польша.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.