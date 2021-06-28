На Евро-2020 случился невероятно курьёзный автогол: "отличились" полузащитник и вратарь сборной Испании (видео)

Евро-2020 продолжает удивлять, и в том числе - автоголами. В матче 1/8 турнира между сборными Хорватии и Испании, который в эти минуты проходит в столице Дании Копенгагене, случился уже восьмой гол в свои ворота на турнире, и третий из них - вратарский.

Курьёзность этого мяча зашкаливает - на 27-й минуте поединка хавбек "Барселоны" Педри отдавал передачу на своего кипера Унаи Симона едва ли не с центра поля, однако тот не смог принять мяч и подправил его в собственные ворота. На данный момент автогол записан именно на вратаря "Атлетика" из Бильбао.

На данный момент в матче заканчивается первый тайм, испанцы уже сравняли счёт благодаря голу Пабло Сарабии.

"Телеграф" напоминает, что невероятно смешной мяч в свои ворота на этом турнире забил и вратарь свой Словакии Мартин Дубравка. Кстати, как раз в игре против испанцев.

За текстовой трансляцией встречи хорватов и испанцев можно следить здесь.