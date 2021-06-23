"Забыл кепку надеть": вратарь пропустил комичный автогол из-за солнца на Евро-2020 (видео)

В матче третьего тура чемпионата Европы Словакия - Испания был забит невероятный автогол.

Испанцы на домашней арене "Ла-Картуха" в Севилье на 30-й минуте встречи повели в счете после фатальной ошибки вратаря "хозяев" Мартина Дубравки. Пабло Сарабия угодил в перекладину, а затем мяч "свечой" опустился прямо на незадачливого кипера, от которого круглый попал в ворота. Отметим, стражу ворот явно мешало солнце и, возможно, из-за этого он и пропустил такой нелепый гол.

Видео конфуза Дубравки:

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