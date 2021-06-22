Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза

В ответном матче второго раунда отбора на чемпионат мира-2022 между командами Канады и Гаити произошел невероятный курьез.

Вратарь гаитян Жозуэ Дюверг при счете 0:0 в начале второго тайма организовал гол в свои ворота. Кипер получил мяч от защитника и уже думал вынести круглого подальше, однако что-то пошло не так, и его план не сработал. В итоге зрители стали свидетелями одного из самых курьезных вратарских автоголов в истории. Примечательно, что страж ворот мог дважды выбить мяч, но под прессингом канадского форварда у него не получилось сделать это.

Видео конфуза доступно в сети:

Отметим, Канада в итоге выиграла матч со счетом 3:0, а также пробилась в финальный раунд отбора на чемпионат мира-2022, где сыграет с Гондурасом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о красивейшем автоголе, который был забит в Британии.