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Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза

Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В ответном матче второго раунда отбора на чемпионат мира-2022 между командами Канады и Гаити произошел невероятный курьез.

Украинский футболист забил автогол спустя одну минуту после выхода на замену (видео)

Вратарь гаитян Жозуэ Дюверг при счете 0:0 в начале второго тайма организовал гол в свои ворота. Кипер получил мяч от защитника и уже думал вынести круглого подальше, однако что-то пошло не так, и его план не сработал. В итоге зрители стали свидетелями одного из самых курьезных вратарских автоголов в истории. Примечательно, что страж ворот мог дважды выбить мяч, но под прессингом канадского форварда у него не получилось сделать это.

Видео конфуза доступно в сети:

Отметим, Канада в итоге выиграла матч со счетом 3:0, а также пробилась в финальный раунд отбора на чемпионат мира-2022, где сыграет с Гондурасом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о красивейшем автоголе, который был забит в Британии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 179

Все по теме:

Футбол, Автогол, Сборная Канады, Сборная Гаити.
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