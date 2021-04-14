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В Британии футболист забил красивейший автогол с 30 метров (видео)

В Британии футболист забил красивейший автогол с 30 метров (видео)
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Glentoran

В матче 21-го тура чемпионата Северной Ирландии "Гленторан" - "Колрейн" был забит безумный автогол.

В Британии футболист забил невероятный гол головой почти с центра поля (видео)

При счете 1:2 в пользу гостей футболист "Колрейна" Джош Карсон сравнял счет блестящим ударом по своим воротам...Левый вингер, выбивая мяч из под ноги соперника, с 30-и метров перебросил своего вратаря и попал прямиком в свои ворота. Феноменальный автогол стал последним взятием ворот в игре, и встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Видео автогола Джоша Карсона доступно в сети:

Отметим, "Гленторан" и "Колрейн" борются за победу в североирландской лиге и занимают третье и второе места соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче с Северной Ирландией украинская футболистка совершила безумный фол против соперницы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 339

Все по теме:

Футбол, Гол, Автогол, ФК Гленторан, ФК Колрейн.
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