В Британии футболист забил красивейший автогол с 30 метров (видео)

В матче 21-го тура чемпионата Северной Ирландии "Гленторан" - "Колрейн" был забит безумный автогол.

При счете 1:2 в пользу гостей футболист "Колрейна" Джош Карсон сравнял счет блестящим ударом по своим воротам...Левый вингер, выбивая мяч из под ноги соперника, с 30-и метров перебросил своего вратаря и попал прямиком в свои ворота. Феноменальный автогол стал последним взятием ворот в игре, и встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Видео автогола Джоша Карсона доступно в сети:

Possibly the best own goal ever

The goalkeeper had no chance... #WeAreGlentoran #COYG pic.twitter.com/7o0mcP6bhD

— Glentoran FC (@Glentoran) April 14, 2021