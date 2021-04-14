В Британии футболист забил красивейший автогол с 30 метров (видео)

В матче 21-го тура чемпионата Северной Ирландии "Гленторан" - "Колрейн" был забит безумный автогол.
При счете 1:2 в пользу гостей футболист "Колрейна" Джош Карсон сравнял счет блестящим ударом по своим воротам...Левый вингер, выбивая мяч из под ноги соперника, с 30-и метров перебросил своего вратаря и попал прямиком в свои ворота. Феноменальный автогол стал последним взятием ворот в игре, и встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.
Видео автогола Джоша Карсона доступно в сети:
Possibly the best own goal ever
The goalkeeper had no chance... #WeAreGlentoran #COYG pic.twitter.com/7o0mcP6bhD
— Glentoran FC (@Glentoran) April 14, 2021
Отметим, "Гленторан" и "Колрейн" борются за победу в североирландской лиге и занимают третье и второе места соответственно.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче с Северной Ирландией украинская футболистка совершила безумный фол против соперницы.