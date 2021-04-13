В Британии футболист забил невероятный гол головой почти с центра поля (видео)

В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии "Гленторан" - "Данганнон" был забит феноменальный гол ударом головой.

Нападающий хозяев Рори Доннели забил оба гола в этой игре, принеся своей команде важные три очка. Один из мячей форвард забил ударом головой практически с центра поля. Кипер гостей 44-летний Рой Кэрролл, который на пике своей карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", вышел из ворот и неудачно вынес мяч прямо на голову Рори, который без раздумий точно пробил по воротам практически с 40 метров.

Видео гола головой Доннели в матче "Гленторан" - "Данганнон" доступно в сети:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном взятии ворот в Узбекистане, где судья засчитал гол, хотя футболист пробил мимо ворот.