В Чехии футболист забил уникальный пенальти (видео)

Удивительный пенальти был забит в матче Кубка Чехии "Теплице" - "Млада" Болеслав.

Газон на стадионе "На Стинадлех" оказался не лучшим образом подготовлен к игре, что сыграло злую шутку с хозяевами. При счете 1:0 в пользу "Теплице" футболисты "Млады" получили право на пробитие пенальти. Бить взялся Ладислав Такач. Чешский защитник не лучшим образом исполнил 11-метровый, однако сейва вратаря не случилось, ведь круглый на пути к воротам задел кочку и изменил траекторию, оставив не удел голкипера.

Видео пенальти доступно в сети:

Отметим, в итоге "Теплице" все-таки добыл победу, забив гол с пенальти. Итоговый счет - 2:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сербии рефери получил тюремный срок за назначение сомнительного пенальти.