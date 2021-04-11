Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Узбекистане футболист забил гол-фантом (видео)
В Узбекистане футболист забил гол-фантом (видео)
"Заря" обыграла "Ингулец" в чемпионате Украины (видео)
"Заря" обыграла "Ингулец" в чемпионате Украины (видео)
Украинский футболист оформил курьезный дубль в Бельгии (видео)
Украинский футболист оформил курьезный дубль в Бельгии (видео)
Американский супертяж нокаутировал соперника, увернувшись от удара (видео)
Американский супертяж нокаутировал соперника, увернувшись от удара (видео)

В Чехии футболист забил уникальный пенальти (видео)

В Чехии футболист забил уникальный пенальти (видео)
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Удивительный пенальти был забит в матче Кубка Чехии "Теплице" - "Млада" Болеслав.

Крадущийся тигр: футболист оконфузился, пробивая пенальти (видео)

Газон на стадионе "На Стинадлех" оказался не лучшим образом подготовлен к игре, что сыграло злую шутку с хозяевами. При счете 1:0 в пользу "Теплице" футболисты "Млады" получили право на пробитие пенальти. Бить взялся Ладислав Такач. Чешский защитник не лучшим образом исполнил 11-метровый, однако сейва вратаря не случилось, ведь круглый на пути к воротам задел кочку и изменил траекторию, оставив не удел голкипера.

Видео пенальти доступно в сети:

Отметим, в итоге "Теплице" все-таки добыл победу, забив гол с пенальти. Итоговый счет - 2:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сербии рефери получил тюремный срок за назначение сомнительного пенальти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,228

Все по теме:

Чехия, Футбол, Гол, Пенальти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Чехии футболист забил уникальный пенальти (видео)
02 Небитый супертяж отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
03 Бразилия отдыхает: украинский футболист забил красивый гол пяткой (видео)
04 Непобедимый "Разрушитель" впечатал соперника в канаты (видео)
05 Нигерийский супертяж вырубил соперника с одного удара (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь