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Крадущийся тигр: футболист оконфузился, пробивая пенальти (видео)

Крадущийся тигр: футболист оконфузился, пробивая пенальти (видео)
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер SportsbookBTC

Клубный чемпионат мира по футболу завершился, однако самым обсуждаемым событием стала не победа "Баварии" на турнире, а нереализованный пенальти в матче за третье место.

В поединке "Палмейрас" - "Аль-Ахли" хавбек бразильцев Рони оконфузился в серии послематчевых пенальти. Игрок подошел первым к "точке" и устроил настоящее шоу со своим ударом. Полузащитник взял разбег из-за пределов штрафной, а  перед ударом он замедлился и даже начал красться. В итоге Рони не реализовал 11-метровый, превратив исполнение пенальти в цирк, а его команда после неточных выстрелов экс-нападающего "Шахтера" Луиса Адриано и бывшего игрока Юве Фелипе Мело уступила со счетом 2:3.

Видео пенальти Рони:

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале Клубного чемпионата мира-2020 "Бавария" переиграла "Аль-Ахли", а "Тигрес" прошел "Палмейрас".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,487

Все по теме:

Футбол, Пенальти, ФК Палмейрас, Клубный Чемпионат Мира, ФК Аль-Ахли, Рони.
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