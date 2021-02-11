"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира (видео)

В четверг, 11 февраля, "Бавария" в рамках финального матча Клубного чемпионата мира по футболу встречалась с мексиканским "Тигрес". Встреча, проходившая в Аль-Райяне (Катар) на Education City Stadium, завершилась минимальной победой мюнхенцев со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече записал на свой счет французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар, который на 59-й минуте добил мяч в пустые ворота после неудачных действий вратаря "Тигрес" Гусмана. Мюнхенцы забили гол еще на 18-й минуте, однако взятие ворот Киммихом было отменено с помощью VAR из-за пассивного офсайда Левандовски.

Для "Баварии" эта победа на КЧМ стала второй в истории. Ранее немецкий коллектив выигрывал подобный трофей в 2013 году. Таким образом, коллектив Ханса-Дитера Флика выиграл абсолютно во всех турнирах сезона 2019/20, в которых принимал участие.

Видео гола Павара:

Видео отмененного гола Киммиха:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Отметим, в матче за третье место "Аль-Ахли" в серии послематчевых пенальти одолел "Палмейрас" (3:2).

"Телеграф" напоминает, что что в полуфинале КЧМ-2020 "Бавария" расправилась над "Аль-Ахли", а "Тигрес" прошел "Палмейрас".