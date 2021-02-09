Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного чемпионата мира (видео)

В понедельник, 8 февраля, "Бавария" в рамках полуфинального матча Клубного чемпионата мира по футболу сыграла с египетской командой "Аль-Ахли". Встреча, проходившая на стадионе "Ахмад бин Али" в Эр-Райяне (Катар), завершилась убедительной победой мюнхенцев со счетом 0:2.

Победу немцам принесли точные выстрели польского форварда Роберта Левандовски на 17-й и 85-й минутах. Сначала лучший игрок когда FIFA расстрелял ворота египтян после передачи Гнабри, а затем нападающий головой замкнул навес Сане справа.

Видеообзор матча "Аль-Ахли" - "Бавария" (переход по ссылке на Youtube):

Таким образом, подопечные Ханса-Дитера Флика пробились в финал турнира, в котором они встретятся с мексиканским коллективом "Тигрес". В первом полуфинальной встрече, что состоялась 7 февраля, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2020 года обыграл бразильский "Палмейрас" со счетом 0:1.

Видеообзор матча "Палмейрас" - "Тигрес":

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед вылетом на КЧМ-2020 "Бавария" размялась на "Герте".