Курьезный гол Левандовски - в обзоре матча "Бавария" - "Хоффенхайм" (видео)

В субботу, 30 января, "Бавария" в рамках матча 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 принимала "Хоффенхайм". Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Забавным голом в этом поединке отметился лучший игрок прошлого года по версии ФИФА поляк Роберт Левандовски.

За хозяев по голу записали на свой счет Жером Боатенг, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Польский форвард мюнхенцев на 57-й минуте замкнул прострел Кингсли Комана с левого фланга, правда, мяч к нападающему прилетел не напрямую, а после серии рикошетов от защитника и вратаря гостей.

Этот успех позволил лидирующей "Баварии" (45 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице чемпионата Германии, "Хоффенхайм" (22 очка) - 12-й. В следующем туре "Красные" отправятся в Берлин к "Герте" (05.02.2021), а "Сине-белые" примут "Айнтрахт" Ф (07.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Бавария" выиграла свою четвертую игру подряд в лиге. Эта серия началась с тяжелой победы над Фрайбургом.