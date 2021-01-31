Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Непобедимый боксер в первом раунде проучил "грязного" соперника (видео)
Непобедимый боксер в первом раунде проучил "грязного" соперника (видео)
Лукаку после стычки с Ибрагимовичем оформил дубль за "Интер" (видео)
Лукаку после стычки с Ибрагимовичем оформил дубль за "Интер" (видео)
Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)

Курьезный гол Левандовски - в обзоре матча "Бавария" - "Хоффенхайм" (видео)

Курьезный гол Левандовски - в обзоре матча "Бавария" - "Хоффенхайм" (видео)
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbayern

В субботу, 30 января, "Бавария" в рамках матча 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 принимала "Хоффенхайм". Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1. Забавным голом в этом поединке отметился лучший игрок прошлого года по версии ФИФА поляк Роберт Левандовски.

Нападающий Баварии перепутал мяч с головой вратаря (видео)

За хозяев по голу записали на свой счет Жером Боатенг, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Польский форвард мюнхенцев на 57-й минуте замкнул прострел Кингсли Комана с левого фланга, правда, мяч к нападающему прилетел не напрямую, а после серии рикошетов от защитника и вратаря гостей.

Этот успех позволил лидирующей "Баварии" (45 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице чемпионата Германии, "Хоффенхайм" (22 очка) - 12-й. В следующем туре "Красные" отправятся в Берлин к "Герте" (05.02.2021), а "Сине-белые" примут "Айнтрахт" Ф (07.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Бавария" выиграла свою четвертую игру подряд в лиге. Эта серия началась с тяжелой победы над Фрайбургом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 396

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Хоффенхайм, Роберт Левандовски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
02 Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)
03 Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
04 "Динамо" после ошибки Бущана проиграло "Лудогорцу" в Турции (видео)
05 Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь