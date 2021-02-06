Левандовски не забил пенальти, но "Бавария" дожала "Герту" (видео)

В пятницу, 5 февраля, "Герта" в рамках матча 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 принимала "Баварию". Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Берлине, завершилась минимальной победой мюнхенцев со счетом 0:1.

Единственный гол в игре записал на свой счет французский полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, который на 21-й минуте прошил ворота столичной команды ударом из-за пределов штрафной. Отметим, в дебюте встречи форвард чемпионов Германии Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти - сейв на счету Ярстейна.

Это поражение отбросило "Герту" (17 очков) на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Бавария" (48 очков) уверенно лидирует в первенстве. В следующем туре столичная команда сыграет с в гостях со "Штутгартом" (13.02.2021), а "Красные" примут "Арминию" (15.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" разгромила "Хоффенхайм" в 19-м туре Бундеслиги.