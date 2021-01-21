Рекорд Нойера и гол Левандовски - в обзоре матча Аугсбург - Бавария (видео)

В среду, 20 января, Бавария проводила гостевой поединок 17-го тура Бунедслиги 2020/21 против Аугсбурга. Встреча, проходившая на "ВВК Арене", завершилась минимальной победой мюнхенцев со счетом 0:1.

Единственный гол в игре записал на свой счет нападающий Баварии Роберт Левандовски, который на 13-й минуте встречи реализовал 11-метровый удар, назначенный за игру рукой. В концовке поединка Аугсбург упустил возможность отыграться - Альфред Финнбогасон не реализовал пенальти, угодив в каркас ворот. К слову, вратарь Баварии Мануэль Нойер в этой встрече повторил достижение легенды немецкого футбола Оливера Кана по числу сухих матчей в Бундеслиге (196).

Видео гола Левандовски:

Эта победа позволила Баварии (39 очков) упрочить свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии, Аугсбург (19 очков) - 12-й. В следующем туре Красные отправятся в гости к Шальке (24.01.2021), а Фуггеры примут Унион Берлин (23.01.2021)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария сенсационно вылетала их Кубка Германии, проиграв команде из второй Бундеслиги.