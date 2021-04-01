Футбольный арбитр получил тюремный срок за выдуманный пенальти (видео)

Футбольный судья Срджан Обрадович приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за оказание влияния на исход матча. Об этом сообщает "СЭ".

По информации источника, в 2018 году в матче чемпионата Сербии "Спартак" (Суботица) - "Раднички" Обрадович назначил 11-метровый удар в ворота гостей после того, как мяч пролетел между ног у защитника. Рефери тогда посчитал, что центрбек сыграл рукой. После разгромной победы со счетом 3:0 "Спартак" пробился в Лигу Европы, а судью обвинили в коррупции.

Видео скандального пенальти:

Отметим, суд первой инстанции признал Обрадовича виновным в использовании служебного положения и оказании влияния на исход поединка в пользу команды из Суботицы. Кроме тюремного заключения суд запретил рефери заниматься футбольной деятельностью в течении 10 лет. Добавим, что это решение может быть еще оспорено.

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