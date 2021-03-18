В Болгарии футболисты попытались избить судью, того спасли ноги (видео)

В матче четвертого футбольного дивизиона Болгарии "Костинброд" - "Торнадо" приключился неприятный инцидент.

Главный арбитр встречи показал одному из футболистов "Торнадо" желтую карточку, после чего на него напали одноклубники грубияна. В итоге за рефери началась настоящая охота, к которой подключились не только футболисты, но и персонал "гостей". К счастью, за судью, который уже успел получить несколько оплеух, заступились, и тот сумел покинуть стадион.

Ожидается, что футбольные власти Болгарии присудят "Костинброду" техническую победу, а виновных в инциденте накажут.

Видео инцидента доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал об избиении российского футболиста, которого соперники заподозрили в симуляции.