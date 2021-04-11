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В Узбекистане футболист забил гол-фантом (видео)

В Узбекистане футболист забил гол-фантом (видео)
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram kokand1912_fk

В матче 5-го тура чемпионата Узбекистана был забит гол, который нельзя было засчитывать.

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Форвард "Коканда" Мумин Мелиев открыл счет в гостевой встрече против "Машъала". Все бы ничего, но нападающий отправил мяч в ворота с внешней стороны сетки. Рефери в поле и боковой не заметили этого, и гол был засчитан. Под занавес поединка гости удвоили преимущество и добыли важные очки в чемпионате.

Видео гола-фантома Мелиева:

Эта победа позволила "Коканду" подняться на третье место в турнирной таблице Узбекистана, "Машъал" - предпоследний.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины пропустила от Франции гол, который нельзя было засчитывать

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Узбекистан, Футбол, Гол.
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