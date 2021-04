Украинская футболистка попутала виды спорта и вырубила соперницу без мяча (видео)

Женская сборная Украины по футболу не сумела выйти на Евро-2022, проиграв в матче плей-офф Северной Ирландии. В гостевом поединке "Желто-синие" уступили британской команде со счетом 2:0 (первый матч 2:1). В одном из эпизодов встречи украинская футболистка Натия Панцулая отметилась странным нарушением правил.

При счете 1:0 в пользу хозяев украинка схлопотала удаление на ровном месте. Североирландка неудачно исполнила передачу вперед, казалось, Панцулая будет первая на мяче, однако Натия почему-то решила заблокировать соперницу. В итоге Панцулая попросту вырубила оппонентку и получила прямую красную карточку за фол последней надежды. Затем в большинстве Северная Ирландия забила еще один гол.

В сети доступно видео странного фола, который больше похож на удар в американском футболе или хоккее:

The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId

— Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021