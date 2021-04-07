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Футболистка сборной забила красивый гол в стиле Роналду (видео)

Футболистка сборной забила красивый гол в стиле Роналду (видео)
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UzbekistanFA_ru

В товарищеском матче женских команд Узбекистана и Индии, что проходил в Ташкенте, был забит феноменальный гол.

Супергол футболистки заставил судью ахнуть (видео)

Под занавес встречи футболистка сборной Узбекистана Мафтуна Шойимова решилась на прямой удар со штрафного издали. Шойимова мощно приложилась по мячу, как это в лучшие годы делал Криштиану Роналду, и круглый попал прямо в верхний угол ворот - без шансов для вратаря. 

Видео гола Шойимовой доступно в сети:

Отметим, это взятие ворот стало единственным в игре и команда Узбекистана одолела сборную Индии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о суперголе мексиканской футболистки, которая отправила мяч в "девятку" ударом со штрафного по нереальной траектории.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 317

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Футбол, Гол.
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