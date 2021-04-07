Футболистка сборной забила красивый гол в стиле Роналду (видео)

В товарищеском матче женских команд Узбекистана и Индии, что проходил в Ташкенте, был забит феноменальный гол.

Под занавес встречи футболистка сборной Узбекистана Мафтуна Шойимова решилась на прямой удар со штрафного издали. Шойимова мощно приложилась по мячу, как это в лучшие годы делал Криштиану Роналду, и круглый попал прямо в верхний угол ворот - без шансов для вратаря.

Видео гола Шойимовой доступно в сети:

Отметим, это взятие ворот стало единственным в игре и команда Узбекистана одолела сборную Индии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о суперголе мексиканской футболистки, которая отправила мяч в "девятку" ударом со штрафного по нереальной траектории.