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В Мексике футболистка забила космический гол со штрафного (видео)

В Мексике футболистка забила космический гол со штрафного (видео)
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter gaby09alvarez

Игра аутсайдеров чемпионата Мексики среди женщин привлекла внимание футбольной общественности по всему миру. Всему виной чудо-гол, который забила футболистка Габриэла Альварес.

Банальный вынос мяча обернулся для вратаря-дебютанта настоящим кошмаром (видео)

В матче 13-го тура "Хуарес", за который и выступает наша героиня, принимал "Керетаро". При счете 1:0 в пользу гостей Альварес решилась на прямой удар со штрафного. Футболистка блестяще исполнила стандарт, и мяч по невероятной траектории попал прямо в верхний угол ворот - вратарь гостей была шокирована произошедшим, ведь позиция была явно лучше для навеса, нежели прямого удара.

Видео гола Альварес, которому позавидуют и Месси, и Роналду:

Отметим, "Хуарес" с 9 очками в активе занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства Мексики, "Керетаро" (10 очков) - 15-й.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе футболистки в Италии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Гол.
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