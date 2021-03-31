В Мексике футболистка забила космический гол со штрафного (видео)

Игра аутсайдеров чемпионата Мексики среди женщин привлекла внимание футбольной общественности по всему миру. Всему виной чудо-гол, который забила футболистка Габриэла Альварес.

В матче 13-го тура "Хуарес", за который и выступает наша героиня, принимал "Керетаро". При счете 1:0 в пользу гостей Альварес решилась на прямой удар со штрафного. Футболистка блестяще исполнила стандарт, и мяч по невероятной траектории попал прямо в верхний угол ворот - вратарь гостей была шокирована произошедшим, ведь позиция была явно лучше для навеса, нежели прямого удара.

Видео гола Альварес, которому позавидуют и Месси, и Роналду:

Отметим, "Хуарес" с 9 очками в активе занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства Мексики, "Керетаро" (10 очков) - 15-й.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе футболистки в Италии.