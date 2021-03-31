В Мексике футболистка забила космический гол со штрафного (видео)

Игра аутсайдеров чемпионата Мексики среди женщин привлекла внимание футбольной общественности по всему миру. Всему виной чудо-гол, который забила футболистка Габриэла Альварес.
В матче 13-го тура "Хуарес", за который и выступает наша героиня, принимал "Керетаро". При счете 1:0 в пользу гостей Альварес решилась на прямой удар со штрафного. Футболистка блестяще исполнила стандарт, и мяч по невероятной траектории попал прямо в верхний угол ворот - вратарь гостей была шокирована произошедшим, ведь позиция была явно лучше для навеса, нежели прямого удара.
Видео гола Альварес, которому позавидуют и Месси, и Роналду:
¡Para el Premio Puskas!
Espectacular GOLAZO de @Gaby09Alvarez @FemenilFcJuarez - @GallosFemenil #VamosPorEllas #Guard1anes2021 pic.twitter.com/mwPxFTwKfs
— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 29, 2021
Отметим, "Хуарес" с 9 очками в активе занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства Мексики, "Керетаро" (10 очков) - 15-й.
Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе футболистки в Италии.