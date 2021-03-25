Банальный вынос мяча обернулся для вратаря-дебютанта настоящим кошмаром (видео)

В матче Первой лиги Шотландии "Дамбартон" принимал "Форфар Атлетик" (0:1). Встреча завершилась минимальной победой гостей, которые добыли три очка благодаря курьезному автоголу.

На 57-й минуте поединка вратарь хозяев Сэм Рэмсботтом поймал мяч в своей штрафной. Затем кипер опустил мяч на газон и под небольшим прессингом форварда гостей попытался выбить "снаряд" подальше. В итоге круглый предательски нашел спину защитника "Дамбартона" Райана Макгивера и издевательски полетел в ворота - Сэм не успел отбить мяч. Примечательно, что для Рэмсботтома эта встреча была первой за "Дамбартон".

Видео автогола Макгивера:

Watch this goal Dumbarton conceded against Forfar. And then ask yourself if you’re enjoying your weekend as much as that centre forward.pic.twitter.com/hbmQHD5pTT — Football Ramble (@FootballRamble) March 20, 2021

Отметим, "Дамбартон" и "Форфар Атлетик" борются за выживание в лиге и занимают 8 и 9 места (всего 10 команд) соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном автоголе, который был забит в матче АПЛ.