Вратарь возомнил себя полевым и поплатился за это смешным автоголом (Видео)

Новости спорта:Густаво Сердан стал антигероем матча парагвайского первенства по футболу.

Вратарь уругвайского клуба "Хенераль Диас" Густаво Сердан подвёл своих партнёров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая с командой "Гуаренья".

На 16-й минуте гости проводили атаку по правому флангу. Защитнику хозяев удалось опередить оппонента и отдать передачу на Густаво. Голкипер решил не спешить с выносом мяча и, увидев приближающегося нападающего, попытался обвести его, направившись вдоль лицевой линии. Осознав, что преимущество в скорости на стороне соперника, Сердан предпринял попытку закрыть мяч корпусом, однако запутался в собственных ногах и отправил футбольный снаряд в свои ворота, чем развеселил болельщиков гостей.

Видео гола:

SÁCALAAAAAAAAAA | CON ESE ARQUERO ¿PA QUÉ QUIERO DELANTEROS RIVALES? En el fútbol paraguayo, el arquero del General Díaz, Gustavo Serdán, intentó gambetear a Santiago Salcedo al lado de su arco... nada podía malir sal MIRA ACÁ COMO TERMINÓ LA JUGADA pic.twitter.com/2oCDlzdBnP — playmaker (@playmaker_cl) February 25, 2020

Матч завершился со счётом 1:1 – под занавес первого тайма "Хенераль Диас" забил ответный гол, а во втором тайме ни одной из команд не удалось вырвать победу.