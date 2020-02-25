Вратарь возомнил себя полевым и поплатился за это смешным автоголом (Видео)

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15:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Густаво Сердан стал антигероем матча парагвайского первенства по футболу.

Вратарь уругвайского клуба "Хенераль Диас" Густаво Сердан подвёл своих партнёров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая с командой "Гуаренья".

На 16-й минуте гости проводили атаку по правому флангу. Защитнику хозяев удалось опередить оппонента и отдать передачу на Густаво. Голкипер решил не спешить с выносом мяча и, увидев приближающегося нападающего, попытался обвести его, направившись вдоль лицевой линии. Осознав, что преимущество в скорости на стороне соперника, Сердан предпринял попытку закрыть мяч корпусом, однако запутался в собственных ногах и отправил футбольный снаряд в свои ворота, чем развеселил болельщиков гостей.

Видео гола:

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Матч завершился со счётом 1:1 – под занавес первого тайма "Хенераль Диас" забил ответный гол, а во втором тайме ни одной из команд не удалось вырвать победу.

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Футбол, Видео, Парагвай, Гол, Автогол, Густаво Сердан.
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