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Дерлис Гонсалес сотворил шедевр за Олимпию (Видео)

Дерлис Гонсалес сотворил шедевр за Олимпию (Видео)
12:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Дерлис Гонсалес отличился вторым забитым мячом во втором для себя поединке чемпионата Парагвая.

Бывший вингер «Динамо» Дерлис Гонсалес отличился вторым забитым мячом во втором для себя поединке чемпионата Парагвая.

В матче против «Серро Портеньо» Дерлис Гонсалес точным ударом на 33-й минуте сравнял счет, позволив «Олимпии» сыграть вничью 1:1.

 Видео гола:

Ранее Дерлис Гонсалес забивал команде «12 октября», когда «Олимпия» разбила оппонента со счетом 4:0.

Напомним, в начале февраля «Динамо» продало Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию». За 50% экономических прав на футболиста киевляне выручили 5 миллионов долларов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Олимпия, Дерлис Гонсалес.
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