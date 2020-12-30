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Среда, 30.12.2020
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В АПЛ футболист забил автогол не глядя (видео)

В АПЛ футболист забил автогол не глядя (видео)
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер goal

Вест Бромвич в 16-м туре чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Лидс. Встреча, проходившая на стадионе "Хоторнс", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:5.

Вместо мяча ударил голову: одноклубник Ярмоленко нокаутировал соперника (видео)

Первый гол в поединке был забит весьма комично. Полузащитник Дроздов Ромейн Сойерс оказался под прессингом игроков гостей. Хавбек не придумал ничего лучшего, чем отпасовать на вратаря, правда, сделал он это не глядя, что вылилось для него настоящим кошмаром.

Комичный автогол Сойерса - в обзоре матча Вест Бромвич - Лидс:

Этот успех поднял Лидс на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, а Вест Бромвич - предпоследний.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед добыл победу над Вулверхэмптоном в 16-м туре АПЛ.

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Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Вест Бромвич, Автогол, ФК Лидс.

Автор:

Телеграф
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