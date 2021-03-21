Супергол футболистки заставил судью ахнуть (видео)

В матче 16-го тура женской Серии А "Рома" принимала "Интер". Встреча завершилась сверхрезультативно со счетом 4:3 в пользу гостей. Один из голов был забит в весьма зрелищном стиле.
Футболистка "Ромы" Мария Банушич, замкнув навес партнерки ударом с лету в касание через себя, создала настоящий шедевр. Радости Марии не было предела, и она сняла футболку. За такое празднование Банушич получила от арбитра в поле желтую карточку.
Видео гола Банушич доступно в сети:
What a goal from @maredinho
( via @ASRomaFemminile)pic.twitter.com/i2Y2Wapzll
— B/R Football (@brfootball) March 20, 2021
А вот лайнсмен, увидевший такую красоту, схватился за голову. Кадр с футбольным судьей поймал фотограф "Ромы":
К слову, все 4 мяча "Ромы" в этом поединке были на загляденье:
A - win...
... with incredible goals!
#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/x53gH3M3oA
— AS Roma Women (@ASRomaWomen) March 21, 2021
Отметим, после 16-и сыгранных матчей в первенстве Италии "Рома" (28 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Интер" (18 очков) - восьмой. Лидирует в чемпионате "Ювентус" (48 очков).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский футболист придумал оригинальное празднование гола с женой.