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Супергол футболистки заставил судью ахнуть (видео)

Супергол футболистки заставил судью ахнуть (видео)
15:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер asromawomen

В матче 16-го тура женской Серии А "Рома" принимала "Интер". Встреча завершилась сверхрезультативно со счетом 4:3 в пользу гостей. Один из голов был забит в весьма зрелищном стиле.

Футболистка забила гол прямым ударом с углового (видео)

Футболистка "Ромы" Мария Банушич, замкнув навес партнерки ударом с лету в касание через себя, создала настоящий шедевр. Радости Марии не было предела, и она сняла футболку. За такое празднование Банушич получила от арбитра в поле желтую карточку.

Видео гола Банушич доступно в сети:

А вот лайнсмен, увидевший такую красоту, схватился за голову. Кадр с футбольным судьей поймал фотограф "Ромы":

К слову, все 4 мяча "Ромы" в этом поединке были на загляденье:

Отметим, после 16-и сыгранных матчей в первенстве Италии "Рома" (28 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Интер" (18 очков) - восьмой. Лидирует в чемпионате "Ювентус" (48 очков).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский футболист придумал оригинальное празднование гола с женой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 284

Все по теме:

ФК Рома, ФК Интер (Милан), Футбол, Гол, Женский футбол.
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