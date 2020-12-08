Футболистка забила гол прямым ударом с углового (видео)

Голы со стандартов в футболе не редкость, однако забить мяч с углового - это уникальное явление в игре миллионов.

В одной из любительских лиг девушка-футболист при подаче с углового решилась исполнить "сухой лист", при чем сделала это она ударом шведой. Футболистка, исполняя угловой с правого фланга правой ногой по замысловатой траектории отправила мяч в сетку ворот, перебросив и вратаря, и защитницу на дальней штанге.

Примечательно, что все футболистки играли в защитных масках.

Видео супергола с углового:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433)

Видео с данным взятием ворот попало на портал "433", где за два часа его посмотрели больше 700 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который забили в Дании. Футболист умудрился забить ударом с лету после собственной передачи ударом через себя.