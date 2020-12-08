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Футболистка забила гол прямым ударом с углового (видео)

Футболистка забила гол прямым ударом с углового (видео)
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Голы со стандартов в футболе не редкость, однако забить мяч с углового - это уникальное явление в игре миллионов.

В одной из любительских лиг девушка-футболист при подаче с углового решилась исполнить "сухой лист", при чем сделала это она ударом шведой. Футболистка, исполняя угловой с правого фланга правой ногой по замысловатой траектории отправила мяч в сетку ворот, перебросив и вратаря, и защитницу на дальней штанге.

Примечательно, что все футболистки играли в защитных масках.

Видео супергола с углового:

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

 

Видео с данным взятием ворот попало на портал "433", где за два часа его посмотрели больше 700 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который забили в Дании. Футболист умудрился забить ударом с лету после собственной передачи ударом через себя.

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Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
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