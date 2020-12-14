Скачать
Понедельник, 14.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Просто космос: футболист забил гол, закрутив мяч в ворота прямо с углового (видео)
Просто космос: футболист забил гол, закрутив мяч в ворота прямо с углового (видео)
Букмекеры удивили своим прогнозом на матчи Шахтера и Динамо в Лиге Европы
Букмекеры удивили своим прогнозом на матчи Шахтера и Динамо в Лиге Европы
Убежал от защитника и перебросил вратаря: Яремчук забил изящный гол в Бельгии (видео)
Убежал от защитника и перебросил вратаря: Яремчук забил изящный гол в Бельгии (видео)
Футболист национальной сборной сгорел заживо: появились кадры ужасной трагедии (видео)
Футболист национальной сборной сгорел заживо: появились кадры ужасной трагедии (видео)

"Придумал с женой": Украинский футболист необычно отпраздновал гол-красавец (видео)

"Придумал с женой": Украинский футболист необычно отпраздновал гол-красавец (видео)
19:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В заключительном матче в 2020 году луганская Заря добыла победу и застолбила за собой 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Виктора Скрипника на выезде переиграли Александрию со счетом 0:2.

Победный гол в игре забил полузащитник луганчан Дмитрий Иванисеня, который на 31-й минуте вколотил мяч в ворота хозяев мощнейшим ударом с лету. Хавбек тут же принялся праздновать гол, подбежав к камере и изобразив необычный жест.

После игры футболист признался, что придумал необычное празднование гола, отдыхая на море вместе с женой.

"Это я еще когда с женой отдыхал на море, мы придумали такое необычное празднование. Самое главное, что мы выиграли и добились положительного результата", - рассказал Дмитрий в комментарии для каналов Футбол 1/2/3.

Ранее голом отметился единственный украинец в Серии А Руслан Малиновский. Игрок национальной сборной Украины, празднуя гол, показал "сердечко".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Гол, Дмитрий Иванисеня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
02 Роналду выстрелил дублем с пенальти второй матч кряду (видео)
03 Фактор Месси сыграл: Барселона еле-еле обыграла аутсайдера Примеры (видео)
04 Результативный финт форварда - в обзоре матча Десна - Мариуполь (видео)
05 ПСЖ проиграл Лиону после глупой ошибки в обороне (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь