"Придумал с женой": Украинский футболист необычно отпраздновал гол-красавец (видео)

В заключительном матче в 2020 году луганская Заря добыла победу и застолбила за собой 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Виктора Скрипника на выезде переиграли Александрию со счетом 0:2.

Победный гол в игре забил полузащитник луганчан Дмитрий Иванисеня, который на 31-й минуте вколотил мяч в ворота хозяев мощнейшим ударом с лету. Хавбек тут же принялся праздновать гол, подбежав к камере и изобразив необычный жест.

После игры футболист признался, что придумал необычное празднование гола, отдыхая на море вместе с женой.

"Это я еще когда с женой отдыхал на море, мы придумали такое необычное празднование. Самое главное, что мы выиграли и добились положительного результата", - рассказал Дмитрий в комментарии для каналов Футбол 1/2/3.

Ранее голом отметился единственный украинец в Серии А Руслан Малиновский. Игрок национальной сборной Украины, празднуя гол, показал "сердечко".