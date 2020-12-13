Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)

В воскресенье, 13 декабря, Аталанта в рамках матча 11-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала Фиорентину. Встреча, проходившая в Бергамо, на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

За хозяев забивали Робин Госенс, Рафаэл Толой и Руслан Малиновский. Украинский полузащитник оформил свое первое взятие ворот в текущем сезоне Серии А, забив гол в своем стиле ударом со штрафного. Руслан изящно перебросил "стенку", и мяч залетел в дальний от вратаря угол ворот. К слову, кипер Фиалок Дронговский даже не реагировал на выстрел и просто наблюдал за полетом мяча.

Видео гола Малиновского:

Ruslan Malinovskyi a balón parado es sinónimo de peligro. Ruslan Malinovskyi a esa altura es sinónimo de gol. Cómo la puso con la zurda en las redes, Dragowski fue espectador de lujo.pic.twitter.com/hOrMJCqMH9 — Adrián Soria (@adrsoria) December 13, 2020

Полный обзор матча Аталанта - Фиорентина:

Эта победа позволила Руслану и Ко (17 очков) подняться на 8-е место в турнирной таблице итальянского первенства. Фиорентина (9 очков) - 17-я. В следующем туре бергамески отправятся в гости к Ювентусу (16.12.2020), а Фиалки примут Сассуоло (16.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв в последнем туре группового этапа своего прямого конкурента.