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Аталанта Малиновского пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв прямого конкурента (видео)

Аталанта Малиновского пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв прямого конкурента (видео)
21:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер afcajax

В среду, 9 декабря, Аякс в рамках матча 6-о тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Аталанту. Встреча проходила на "Амстердам-Арене" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче записал на свой счет Луис Мурьель. С 79-й минуты нидерландская команда играла в меньшинстве после удаления Райана Гравенберха.

Отметим, украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский был заявлен на игру, однако остался в запасе.

Этот результат позволил итальянской команде занять второе место в группе и обеспечил бергамесков путевкой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Аякс, в свою очередь, занял третье место и отправился в плей-офф Лиги Европы. В параллельном матче группы D Ливерпуль, обеспечивший себе первое место, не сумел обыграть датский Мидтьюлланн (1:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аякс проиграл Ливерпулю из-за смешной ошибки вратаря.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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