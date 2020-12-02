Смешной фейл вратаря Аякса принес Ливерпулю путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Во вторник, 1 декабря, Ливерпуль принимал Аякс в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Кертис Джонс, который на 58-й минуте поединка воспользовался оплошностью вратаря гостей Онана, решившего не ловить мяч после подачи с правого фланга.

Эта победа позволила Ливерпулю досрочно выиграть группу D и следующий матч против Митьюлланда (09.12.2020) будет для подопечных Юргена Клоппа лишь формальностью. А вот Аякс в очном противостоянии с Аталантой решит судьбу второй путевки в плей-офф ЛЧ, причем нидерландскую команду устроит лишь победа.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральной встрече игрового дня Лиги чемпионов Атлетико не сумел переиграть Баварию.