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Смешной фейл вратаря Аякса принес Ливерпулю путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Смешной фейл вратаря Аякса принес Ливерпулю путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
00:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

Во вторник, 1 декабря, Ливерпуль принимал Аякс в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Кертис Джонс, который на 58-й минуте поединка воспользовался оплошностью вратаря гостей Онана, решившего не ловить мяч после подачи с правого фланга.

Эта победа позволила Ливерпулю досрочно выиграть группу D и следующий матч против Митьюлланда (09.12.2020) будет для подопечных Юргена Клоппа лишь формальностью. А вот Аякс в очном противостоянии с Аталантой решит судьбу второй путевки в плей-офф ЛЧ, причем нидерландскую команду устроит лишь победа.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральной встрече игрового дня Лиги чемпионов Атлетико не сумел переиграть Баварию.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ливерпуль, Футбол.

Автор:

Телеграф
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