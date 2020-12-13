Заря в гостях обыграла Александрию в матче с двумя удалениями (видео)

В воскресенье, 13 декабря, состоялся заключительный матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу Александрия - Заря. Встреча проходила на стадионе "Ника" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

За луганчан во втором тайме забивали Дмитрий Иванисеня (31') и Аллахьяр Сайядманеш (95'). Примечательно, что Заря играла вдесятером с 49-й минуты, когда удаление заработал Владислав Кабаев, а у хозяев перед собой красный цвет увидел Денис Безбородько на 83-й минуте.

Эта победа вывела Зарю (20 очков) на 4-е место в турнирной таблице УПЛ, Александрия (16 очков) - восьмая.

В итоге в чемпионате Украины 2020/21 были сыграны практически все матчи первого круга (часть игр переносилась из-за вспышек коронавируса, а игра Ингулец - Шахтер - из-за непогоды, - прим. ред.). Клубы отправились на перерыв, который будет длиться два месяца, Лидером первенства после первой половины чемпионата является Динамо, опережающее донецкий Шахтер на 4 очка, правда, у Горняков есть игра в запасе. Десна, выигравшая свой поединок 13-го тура, занимает третью строчку. Аутсайдером лиги стал Днепр-1, умудрившийся разгромно проиграть Руху.

Турнирное положение команд УПЛ после 13-го тура:

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