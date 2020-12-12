"Стена" из футболистов и идеальный выстрел Федорчука - в обзоре матча Рух - Днепр-1 (видео)

Битва аутсайдеров чемпионата Украины 2020/21 Рух - Днепр-1 завершилась победой львовской команды. Матч 13-го тура проходил на "Арене Львов" и окончился сенсационной разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Уже на 4-й минуте Валерий Федорчук блестящим дальним ударом с небольшим рикошетом от защитника открыл счет в игре, еще через 22 минуты хавбек оформил дубль. При счете 2:0 гости создали убойный момент, однако Хобленко не сумел прошить "стену" из футболистов Руха, которые самоотверженно легли под "выстрел".

Под удар легло сразу 5 полевых футболистов Руха / кадр из видео

Под занавес тайма контр-атака львовской команды увенчалась шикарным голом Николая Кухаревича, который поразил дальнюю"девятку", находясь в окружении защитников Днепра-1. Во втором тайме гости после стандарта отквитали один мяч однако спустя две минуты счет вновь был разгромным. За гостей отличился Александр Сваток, а за хозяев - Юрий Климчук.

Этот успех поднял львовский коллектив (9 очков) в турнирной таблице УПЛ на 12-е место, Днепр-1 (8 очков) опустился на самое дно.

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