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VAR "украл" у Ворсклы два гола: обзор матча с Минаем (видео)

VAR "украл" у Ворсклы два гола: обзор матча с Минаем (видео)
16:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

В субботу, 12 декабря, в стартовом матче игрового дня 13-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 Ворскла принимала Минай. Встреча, проходившая на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского, завершилась со счетом 1:1.

В первой тайме Минай, который считался аутсайдером встречи, умудрился выйти вперед усилиями Анатолия Нуриева. Хозяева тут же забили два гола в ответ, но оба мяча полтавчан были отменены из-за VAR. Команда Юрия Максимова сумела отыграться лишь во втором тайме - отличился Даниил Кравчук. Отметим, на 66-й минуте защитник Ворсклы Пердута выбил мяч с линии своих ворот после удара Пиняшко. А на 88-й минуте нападающий полтавчан Васин, пробивая по воротам без вратаря, умудрился пробить выше цели.

Этот результат позволил Ворскле завершить 2020-й год на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Минай поднялся на 11-ю позицию.

Напомним, сегодня свой матч 13-го тура УПЛ сыграет Динамо, которому будет противостоять Колос. За ходом этой встречи онлайн можно наблюдать у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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